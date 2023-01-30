Остывающий Тихий океан назвали угрозой для мирового рынка зерна

Аналитики по-прежнему видят угрозу для мирового рынка зерна несмотря на то, что цена на удобрения и пшеницу снизилась по сравнению с пиковыми значениями после начала военной операции на Украине. Об этом пишет Financial Times (FT).

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Эксперты считают, что зерновая сделка, которая была заключена между Россией, Украиной, ООН и Турцией, может сорваться. По их мнению, если соглашение не будет продлено, это заблокирует экспорт украинского зерна. Отмечается, что это может привести к очередному росту цен.

По данным издания, угрозу рынку представляет и изменение климата. Так, в 2022 году в Европе и других частях света ученые зафиксировали рекордно высокую температуру, несмотря на продолжающееся океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья. Отмечается, что этот феномен связан с охлаждением поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана. По словам экспертов, это приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно — ветра, давления и осадков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил расширение географии зерновой сделки на другие порты Украины в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.