В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
29 минут назад

Остывающий Тихий океан назвали угрозой для мирового рынка зерна

Lenta.ru

Аналитики по-прежнему видят угрозу для мирового рынка зерна несмотря на то, что цена на удобрения и пшеницу снизилась по сравнению с пиковыми значениями после начала военной операции на Украине. Об этом пишет Financial Times (FT).

Остывающий Тихий океан назвали угрозой для мирового рынка зерна
Фото: ТАССТАСС

Эксперты считают, что зерновая сделка, которая была заключена между Россией, Украиной, ООН и Турцией, может сорваться. По их мнению, если соглашение не будет продлено, это заблокирует экспорт украинского зерна. Отмечается, что это может привести к очередному росту цен.

По данным издания, угрозу рынку представляет и изменение климата. Так, в 2022 году в Европе и других частях света ученые зафиксировали рекордно высокую температуру, несмотря на продолжающееся океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья. Отмечается, что этот феномен связан с охлаждением поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана. По словам экспертов, это приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно — ветра, давления и осадков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил расширение географии зерновой сделки на другие порты Украины в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

19 января ООН назвала неэффективной работу зерновой сделки и призвала к ее улучшению. В организации отметили, что среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, между заявкой и инспекцией составляет 21 день.

Наука и техника,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители