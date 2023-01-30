Российская система предупреждения столкновения в воздухе прошла испытания

Институт авиационного приборостроения «Навигатор» заявил об успешном проведении наземных и лётных испытаний первой в России системы предупреждения столкновения в воздухе, предназначенной для установки на гражданские воздушные суда.
Об этом сообщает ТАСС.
«Совершены десятки полётов разной продолжительностью», — говорится в сообщении.
В ходе полётов был осуществлён контроль работы СПСВ с формированием предупреждающих сообщений экипажу и рекомендациями на манёвр.
Отмечается, что система должна быть установлена на все гражданские российские самолёты взамен импортного оборудования.
Ранее в Минтрансе заявили, что Россия обладает всеми запчастями для используемых самолётов.
Также сообщалось, как реализуется программа по созданию российского лайнера МС-21.