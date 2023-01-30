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30 минут назад

Российская система предупреждения столкновения в воздухе прошла испытания

RT на русском

Институт авиационного приборостроения «Навигатор» заявил об успешном проведении наземных и лётных испытаний первой в России системы предупреждения столкновения в воздухе, предназначенной для установки на гражданские воздушные суда.

Российская система предупреждения столкновения в воздухе прошла испытания
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает ТАСС.

«Совершены десятки полётов разной продолжительностью», — говорится в сообщении.

В ходе полётов был осуществлён контроль работы СПСВ с формированием предупреждающих сообщений экипажу и рекомендациями на манёвр.

Отмечается, что система должна быть установлена на все гражданские российские самолёты взамен импортного оборудования.

Ранее в Минтрансе заявили, что Россия обладает всеми запчастями для используемых самолётов.

Также сообщалось, как реализуется программа по созданию российского лайнера МС-21.

Наука и техника,Минтранс РФ,
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