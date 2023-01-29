Наша галактика Млечный Путь оказалась особенной

Является ли наш Млечный Путь особенным? Международная группа астрономов обнаружила, что ответ на этот вопрос — «да», причем с неожиданной точки зрения.

Новое исследование показывает, что Млечный Путь слишком велик для своей «космологической стены». Чтобы понять, что это такое, следует начать с галактических нитей. Это крупные наблюдаемые космические структуры во Вселенной в форме нитей из галактик. Они лежат между войдами (большими пустотами). Вместе нити и войды могут формировать «великие стены». Так называют относительно плоские комплексы скоплений и сверхскоплений.