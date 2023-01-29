В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Наша галактика Млечный Путь оказалась особенной

Ferra.ru

Является ли наш Млечный Путь особенным? Международная группа астрономов обнаружила, что ответ на этот вопрос — «да», причем с неожиданной точки зрения.

Наша галактика Млечный Путь оказалась особенной
Фото: UnsplashUnsplash

Новое исследование показывает, что Млечный Путь слишком велик для своей «космологической стены». Чтобы понять, что это такое, следует начать с галактических нитей. Это крупные наблюдаемые космические структуры во Вселенной в форме нитей из галактик. Они лежат между войдами (большими пустотами). Вместе нити и войды могут формировать «великие стены». Так называют относительно плоские комплексы скоплений и сверхскоплений.

Как правило, галактики имеют тенденцию быть значительно меньше этой так называемой стены. Млечный Путь оказался удивительно массивным по сравнению с общей структурой, что является редким космическим явлением.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители