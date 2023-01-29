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53 минуты назад

На Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone

Газета.Ru

На американскую компанию Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone. Об этом сообщает The Register.

На Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В поданном в окружной суд Северной Калифорнии иске утверждается, что Apple собирает данные пользователей iPhone, несмотря на установленный запрет в настройках конфиденциальности.

"Apple записывает личную информацию и действия пользователей на своих мобильных устройствах и приложениях даже после того, как пользователи явно указывают в настройках, что они не хотят передавать собственные данные. Этот массив представляет собой огромное количество данных, которые Apple собирает и использует для своей финансовой выгоды", - утверждает истец Джулия Сима.

В иске также цитируется независимое исследование компании Mysk, согласно которому Apple отслеживает пользовательские данные, даже если владелец iPhone запрещает персонализированный сбор данных. Кроме того, в жалобе утверждается, что Apple отслеживает то, как пользователи находят нужные им приложения, сколько количество времени они тратят на просмотр приложений в App Store, их поисковые запросы в магазине приложений, а также какую рекламу они видят и по какой переходят. Apple пока никак не отреагировала на иск.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что ремонтопригодность нового MacBook Pro оценили на 5 из 10 баллов.

Наука и техника,Apple,
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