Названы риски покупки дешевых iPhone

В России появились в продаже дешевые iPhone. Внешне они ничем не отличаются от дорогих моделей, но разница есть, и она существенная, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что новые iPhone и iPad, купленные на онлайн-порталах объявлений, после приобретения постепенно превращаются в «кирпичи». Гаджеты перестают работать вообще или теряют часть значимых функций.

Сара Тейт рассказала журналистам, что приобрела свой 11-ый iPhone по объявлению. По ее словам, продавец заверял в полной исправности аппарата.

Девушка пояснила, что не смогла скачать необходимые приложения, так как многие функции были заблокированы в настройках. Кроме того, ей не удалось установить пароль. Дорогой телефон оказался «простой звонилкой».

По данным телеканала, проблемы у покупателей дешевых iPhone или iPad возникают из-за так называемого MDM – профиля, инструмента удаленного управления гаджетами этого типа.

Его используют компании, которые выдают своим менеджерам служебные гаджеты со специальной прошивкой. Она позволяет закрыть доступ к социальным сетям и мессенджерам, а то и полностью заблокировать телефон.

Эксперты подчеркивают, что с iPhone, где установлена такая система, сделать уже ничего нельзя. Не смогут помочь даже профессиональные ремонтники в салонах.