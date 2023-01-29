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46 минут назад

Крупнейшая в мире соцсеть нарочно разряжает батареи смартфонов пользователей

Ferra.ru

Бывший сотрудник Facebook* сообщил, что компания может намеренно разряжать батареи смартфонов пользователей через свои приложения.

Экс сотрудник Facebook: соцсеть нарочно разряжает батареи смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что Facebook* использует так называемое «отрицательное тестирование». Оно позволяет протестировать какие-то функции втайне от пользователей. Бывший сотрудник утверждает, что его уволили за отказ участвовать в отрицательном тестировании.

«Я сказал менеджеру: "Это может навредить кому-то", и она сказала, что, нанеся вред нескольким, мы сможем помочь большинству», — рассказывает собеседник.

Адвокат сотрудника отмечает, что большинство людей понятия не имеют, что Facebook* и другие социальные сети могут намеренно разряжать вашу батарею.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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