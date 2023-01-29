Таинственный отпечаток руки в древнем рву озадачил ученых

Таинственный отпечаток руки, обнаруженный в древнем рву в Старом городе Иерусалима, сбил ученых с толку. Об этом пишет The Daily Mail.

Необычная находка была сделана во время раскопок и проведения работ по расширению дороги. Сначала обнажились остатки древнего укрепления, возраст которых оценивается в тысячу лет. На одной из стен есть отчетливый след ладони.

«Это что-то символизирует? Указывает ли это на конкретный ближайший элемент? Или это просто ради шутки? Время покажет», — рассказали исследователи из Израильского управления древностей (IAA).

Как рассказал руководитель раскопок Зубаира Адави, этот ров был построен вокруг Старого города для защиты от крестоносцев Его ширина составляла около десяти метров, а глубина - от полутора до почти семи. Как отметили в IAA, крестоносцам в 1099 году потребовалось пять недель, чтобы пересечь его и пробить городские стены.