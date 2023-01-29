Microsoft выпустит новый браузер Edge

Microsoft в ближайшие месяцы выпустит крупное обновление для своего браузера. Об этом сообщает издание Windows Central.

Как стало известно авторам медиа, инженеры компании продолжили работу над глобальным обновлением Edge. Апдейт встроенного в Windows браузера фигурирует под кодовым названием Phoenix («Феникс»). Ожидается, что обновленная версия программы получит актуальный дизайн в стиле Windows 11 — закругленные вкладки и прочие элементы ОС.

Также в приложении появится режим разделенного просмотра, в котором пользователи смогут запускать два сайта в одном окне и работать с ними одновременно. Видео с демонстрацией подобного режима опубликовал в своем Twitter инсайдер под ником WalkingCat.

Кроме того, в браузере появится «Центр взаимодействия с вкладками». С его помощью пользователи смогут узнать, на какие сайты они заходят чаще всего.

Журналисты отметили, что не могут точно сказать, будет ли Microsoft добавлять новые функции поэтапно или выпустит одно большое обновление.

«В любом случае, похоже, что Microsoft серьезно относится к тому, чтобы сохранить актуальность и конкурентоспособность Edge на рынке браузеров», — заявили авторы.