В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Microsoft выпустит новый браузер Edge

Lenta.ru

Microsoft в ближайшие месяцы выпустит крупное обновление для своего браузера. Об этом сообщает издание Windows Central.

Microsoft выпустит новый браузер Edge
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно авторам медиа, инженеры компании продолжили работу над глобальным обновлением Edge. Апдейт встроенного в Windows браузера фигурирует под кодовым названием Phoenix («Феникс»). Ожидается, что обновленная версия программы получит актуальный дизайн в стиле Windows 11 — закругленные вкладки и прочие элементы ОС.

Также в приложении появится режим разделенного просмотра, в котором пользователи смогут запускать два сайта в одном окне и работать с ними одновременно. Видео с демонстрацией подобного режима опубликовал в своем Twitter инсайдер под ником WalkingCat.

Кроме того, в браузере появится «Центр взаимодействия с вкладками». С его помощью пользователи смогут узнать, на какие сайты они заходят чаще всего.

Журналисты отметили, что не могут точно сказать, будет ли Microsoft добавлять новые функции поэтапно или выпустит одно большое обновление.

«В любом случае, похоже, что Microsoft серьезно относится к тому, чтобы сохранить актуальность и конкурентоспособность Edge на рынке браузеров», — заявили авторы.

Ранее пользователи Windows пожаловались, что не смогли удалить встроенный в операционную систему браузер Edge. В Microsoft заявили, что в курсе проблемы и намерены исправить ошибку ОС.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители