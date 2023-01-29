В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Эксперты NASA запечатлели на Марсе образование в форме "медвежьей морды"

Реальное время

Спутник NASA запечатлел снимок необычного геологического образования на поверхности Марса. Своим внешним видом оно напоминает медвежью морду. Об этом сообщают"Известия" со ссылкой на портал CNET.

Эксперты NASA запечатлели на Марсе новое образование
Фото: NASANASA

— На Марсе нет медведей, но есть поверхностное образование, очень похожее на медведя, — говорится в сообщении.

По информации портала, часть образования занимает V-образный холм, который своей формой напоминает "нос" животного. Также в структуру образования входят два небольших круглых кратера — в них эксперты нашли сходство с "глазами" хищника. Еще одной деталью образования является круговая трещина, которая напоминает "овал лица".

Эксперты считают, что часть образования, которая схожа по внешним признакам с носом животного, может быть жерлом вулкана либо грязевого источника. Круговой разлом, по мнению портала, мог появится из-за отложения осадка над ударным кратером.

Отмечается, что необычное изображение зафиксировала камера HiRISE, которую установили на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Съемки велись с высоты около 250 км.

Необычную находку также прокомментировали в МИД России. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в телеграм-канале задалась вопросом: "Русские?"

13 января сообщалось, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал свою первую экзопланету (так в астрономии называют планету, которая находится вне Солнечной системы). Своими габаритами она была похожа на землю. Небесное тело обнаружили в созвездии Октант на расстоянии 41 светового года от Солнечной системы. Астрономы дали ему название LHS 475 b.

Наука и техника,Мария Захарова,МИД России,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители