Эксперты NASA запечатлели на Марсе новое образование

Спутник NASA запечатлел снимок необычного геологического образования на поверхности Марса. Своим внешним видом оно напоминает медвежью морду. Об этом сообщают"Известия" со ссылкой на портал CNET.

Фото: NASA NASA

— На Марсе нет медведей, но есть поверхностное образование, очень похожее на медведя, — говорится в сообщении.

По информации портала, часть образования занимает V-образный холм, который своей формой напоминает "нос" животного. Также в структуру образования входят два небольших круглых кратера — в них эксперты нашли сходство с "глазами" хищника. Еще одной деталью образования является круговая трещина, которая напоминает "овал лица".

Эксперты считают, что часть образования, которая схожа по внешним признакам с носом животного, может быть жерлом вулкана либо грязевого источника. Круговой разлом, по мнению портала, мог появится из-за отложения осадка над ударным кратером.

Отмечается, что необычное изображение зафиксировала камера HiRISE, которую установили на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Съемки велись с высоты около 250 км.

Необычную находку также прокомментировали в МИД России. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в телеграм-канале задалась вопросом: "Русские?"