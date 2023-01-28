Роскомнадзор установил более 150 масштабных утечек в РФ за 2022 год

В настоящее время уже известно, что более 150 масштабных утечек персональных данных произошло в России за 2022 год. По итогам внеплановых проверок заведено более 60 административных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

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По данным ведомства, в 2022-м было проведено 78 внеплановых проверок. В итоге выяснилось, что почти всегда (87 процентов) выявлялись факты незаконного распространения личной информации. В 2023-м, как утверждается, ведомство назначило еще около 25 проверок по признакам утечек персональных данных, произошедших в IV квартале 2022 года.

В Роскомнадзоре добавили, что теперь суду необходимо рассмотреть всего 66 административных дел за прошлый год. Уже по некоторым из них вынесены решения в виде штрафа, остальные еще находятся на рассмотрении.

В Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по предложению Роскомнадзора, за 2022 год обратились почти 1,7 тысячи человек. Уточняется, что 52 процента обращений касается обработки личной информации без согласия человека. 16 процентов людей пострадало от мошеннических действий, а еще 9 процентов — от того, что их персональные данные использовались в рекламных целях без согласия. Юристы центра подготовили претензии к операторам персональных данных, а также представляли интересы клиентов на заседаниях. Удовлетворено в итоге 95 процентов исков, подготовленных центром.