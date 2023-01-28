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28 минут назад

Такого ещё не было: хакер слил в Сеть персональные данные каждого гражданина Австрии

Ferra.ru

Альпийская национальная полиция задержала молодого хакера из Нидерландов, который слил в Сеть персональные данные практически всех граждан Австрии.

Персональные данные каждого гражданина Австрии слили в Сеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Австрии насчитывается 9,1 млн граждан, а хакер похитил имена, даты рождения, телефоны, адреса проживания и другую чувствительную информацию — всего 9 млн наборов уникальных данных.

Хакера, имя которого не раскрывается, задержали ещё в ноябре 2022 года, но в интересах следствия объявили об этом только сейчас. По мнению правоохранителей, слитые данные граждан Австрии, скорее всего, уже находятся в руках преступников.

Также этот хакер выставил на продажу данные граждан Италии, Нидерландов и Колумбии. Но каких-либо подробностей по этому поводу нет.

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