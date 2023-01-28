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40 минут назад

Чипам предсказали подорожание из-за роста стоимости гелия

Ferra.ru

Потребление гелия, используемого в производстве чипов, растёт в Южной Корее. Ожидается, что это окажет давление на местных производителей микросхем, которые и без того уже сильно пострадали от глобальной инфляции.

Чипам предсказали подорожание
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Цены на гелий выросли более чем на 40% с 2020 по 2022 год. По словам источников, в этом году ожидается дальнейшее повышение цен на 30%.

Газообразный гелий используется в качестве охлаждающего агента при изготовлении пластин и панелей. Южнокорейские компании в значительной степени полагались на газ, импортируемый из США. В 2020 году страна импортировала 1133 тонны, но этот показатель упал до 680 тонн в 2021 году и 565 тонн в 2022 году.

В целом, рост цен связан с неблагоприятным обменным курсом при закупке за рубежом. Сильнее всего могут пострадать Samsung и SK hynix.

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