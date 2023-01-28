Астрономы открыли новые экзотические пульсары

Исследователи обнаружили девять миллисекундных пульсаров. Большинство из найденных объектов находятся в редких двойных системах, а некоторые и вовсе уникальны. Об этом сообщили в Обществе Макса Планка (Германия), научная статья вышла в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые выбрали 79 неопознанных пульсароподобных источников гамма-излучения и наблюдали их на радиочастотах с помощью телескопа нового поколения MeerKAT. MeerKAT находится в Южной Африке и представляет собой массив из 64 параболических антенн, каждая диаметром 13,5 метров.

Пульсар — быстро вращающаяся нейтронная звезда с сильным магнитным полем, на Землю сигналы от нее доходят в виде периодических всплесков, импульсов.

Например, один из открытых пульсаров получил название PSR J1526 2744. Скорее всего, эта нейтронная звезда кружится вокруг общего центра масс с легким белым карликом. Один оборот они совершают чуть менее чем за пять часов. Это довольно много и поставило систему на второе место по длительности обращения. Оказалось также, что PSR J1526 2744 очень симметричен. Экватор этой нейтронной звезды не отклоняется от идеального круга больше, чем на толщину человеческого волоса.

Еще два пульсара, названные PSR J1036–4353 и PSR J1803–6707, являются частью «красноспинных» пульсарных систем. Эти пульсары кружатся в паре со звездами, масса которых составляет не менее четверти массы нашего Солнца. Со временем нейтронные звезды уничтожат своих компаньонов. Так что такие системы назвали в честь австралийских красноспинных пауков, чьи самки поедают самцов после спаривания. Кроме того, от PSR J1803–6707 обнаружили рентгеновские лучи. Это излучение, вероятно, возникает из-за того, что мощный звездный ветер, исходящий от пульсара, врезается в материал, который испаряется со звезды-спутника.