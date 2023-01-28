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18 минут назад

США обсудят блокировку TikTok уже в следующем месяце

Ferra.ru

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам планирует в следующем месяце провести голосование по законопроекту, который позволит заблокировать TikTok в стране.

США обсудят блокировку TikTok уже в следующем месяце
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Запрет китайского сервиса хотят ввести из соображений национальной безопасности.

«Опасность заключается в том, что это приложение даёт китайскому правительству чёрный ход в наши телефоны», — сказал республиканец Майкл МакКол.

Reuters пишет, что запрет TikTok, который популярен среди подростков, столкнется со значительными препятствиями в Конгрессе. Для принятия законопроекта потребуется 60 голосов в Сенате.

Наука и техника,Майкл Маккол,
18+
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