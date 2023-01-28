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21 минуту назад

Ртуть сибирских вулканов расскажет о самом массовом вымирании в истории Земли

Ferra.ru

Последнее пермское массовое вымирание (ПМВ) стало крупнейшим в истории Земли (погибло 80-90% жизни на планете). Так, ученые пытаются узнать больше об этом вымирании, сосредоточившись на ртути из сибирских вулканов.

Ртуть сибирских вулканов поможет узнать о самом массовом вымирании в истории
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В случае с ПМВ широко распространено мнение, что в этом виновато быстрое потепление, связанное с массивным вулканизмом, происходившим, в том числе, на Сибирских траппах.

Вулканы оставляют следы. Вместе с излиянием лавы выделяется огромное количество газов, таких как CO2 и метан, а также твердые частицы и тяжелые металлы, которые попадают в атмосферу и оседают по всему земному шару.

"Однако трудно напрямую связать что-то подобное с событием вымирания", - говорит один из авторов новой работы. "Как геологи, мы ищем некую сигнатуру, чтобы мы могли точно указать на причину".

В данном случае исследователи сосредоточились на ртути.

"Оказалось, что вулканические выбросы ртути имеют очень специфический изотопный состав ртути, которая накопилась на горизонте вымирания. Зная возраст этих отложений, мы можем более определенно связать время вымирания с этим массивным извержением в Сибири", – пишут геологи.

В данный момент ученые работают над уточнением этого времени.

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