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56 минут назад

Новое устройство против комаров для военных протестировали

Ferra.ru

Устройство, разработанное в Университете Флориды для вооружённых сил США, обеспечивает защиту от комаров в течение длительного периода времени и не требует тепла, электричества или контакта с кожей.

Новое устройство против комаров для военных протестировали
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройство уже успешно протестировали в ходе четырёхнедельного исследования. Результаты показали, что контролируемое высвобождение репеллента трансфлутрина эффективно предотвращает проникновение нескольких видов комаров на место проведения испытаний.

Пассивное устройство состоит из полипропиленовой пластмассы в форме трубки длиной 2,5 сантиметра и содержит две трубки меньшего размера и вату с репеллентом. Учёные прикрепили 70 устройств к большой военной палатке. Затем комаров выпускали в разных точках снаружи палатки, и почти все они были убиты или отогнаны в течение 24 часов.

«Мы называем наше устройство пассивным, потому что вам не нужно ничего делать, чтобы активировать его», — пояснили учёные.

Его действие не ограничивается борьбой с комарами. Устройство может защищать и от других насекомых.

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