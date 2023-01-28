В ГД призвали ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных

В Госдуме предложили проанализировать введение уголовной ответственности за незаконный оборот персональных данных. Об этом заявил первый замглавы конституционного комитета Даниил Бессарабов, передает РИА Новости.

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«Актуальность высокая у темы защиты персональных данных, в том числе в рамках уголовного-правового характера этих мер, а какие будут сами меры - надо будет смотреть», - сказал парламентарий.

Так он прокомментировал инициативу члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Ашманова, предложившего лишать свободы нарушителей на «серьезные сроки».

По его мнению, граждан нужно защитить, и не только с помощью введения штрафов за такие деяния.

«Я сторонник того, что это должно быть, и самое строгое наказание в рамках уголовной статьи вплоть до лишения свободы - вне всякого сомнения», - отметил политик.

Он считает, что незаконные действия с персональными данными могут угрожать репутации, жизни и здоровью граждан.