Прибор NIRISS телескопа «Джеймса Уэбба» вышел из строя

У космического телескопа «Джеймса Уэбба» возникла новая проблема. Прибор NIRISS вышел из строя. NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) включает в себя камеру и безщелевой спектрограф. Инструмент работает в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах длин волн. NIRISS также проводит спектроскопию атмосфер экзопланет.

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Он отключен с воскресенья, 15 января, из-за ошибки связи. Ошибка внутренней связи привела к тайм-ауту программного обеспечения. Нет никаких признаков того, что прибор каким-либо образом поврежден. Остальные приборы работают нормально.

Канадское космическое агентство (CSA) построило NIRISS, внеся свой вклад в миссию «Джеймса Уэбба». Оно также встроило датчик точного наведения (FGS), который физически объединен с NIRISS, но является отдельным прибором.

Неясно, когда инструмент снова заработает, но это плохая новость для наблюдателей. У «Уэбба» очень плотный график, и неясно, как эта задержка повлияет на наблюдения.