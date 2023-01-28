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19 минут назад

Прибор NIRISS «Джеймса Уэбба» вышел из строя

AstroNews

У космического телескопа «Джеймса Уэбба» возникла новая проблема. Прибор NIRISS вышел из строя. NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) включает в себя камеру и безщелевой спектрограф. Инструмент работает в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах длин волн. NIRISS также проводит спектроскопию атмосфер экзопланет.

Прибор NIRISS телескопа «Джеймса Уэбба» вышел из строя
Фото: AstroNewsAstroNews

Он отключен с воскресенья, 15 января, из-за ошибки связи. Ошибка внутренней связи привела к тайм-ауту программного обеспечения. Нет никаких признаков того, что прибор каким-либо образом поврежден. Остальные приборы работают нормально.

Канадское космическое агентство (CSA) построило NIRISS, внеся свой вклад в миссию «Джеймса Уэбба». Оно также встроило датчик точного наведения (FGS), который физически объединен с NIRISS, но является отдельным прибором.

Неясно, когда инструмент снова заработает, но это плохая новость для наблюдателей. У «Уэбба» очень плотный график, и неясно, как эта задержка повлияет на наблюдения.

Это не первая трудность, с которой пришлось столкнуться телескопу. В декабре он перешел в безопасный режим примерно на три недели из-за сбоя программного обеспечения в его системе контроля ориентации. Инструмент MIRI (прибор среднего инфракрасного диапазона) также ненадолго выходил из строя.

Наука и техника,Роскосмос,
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