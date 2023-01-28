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45 минут назад

Нейросеть Google может создавать музыку любого жанра на основе текстового описания

Ferra.ru

Компания Google опубликовала результаты исследования MusicLM - системы, которая создает музыку любого жанра по текстовому описанию. Благодаря обширной базе данных для обучения (280 000 часов музыки) нейросеть может удивлять своими результатами.

Нейросеть Google может создавать музыку любого жанра на основе текста
Фото: Ferra.ruFerra.ru

ИИ может не только комбинировать жанры и инструменты, но и писать треки, используя абстрактные выражения. Например, профессиональные описания картин.

Одна из песен, которую создала нейросеть, опиралась на вот такое описание: “Слияние реггетона и электронной танцевальной музыки с космическим, потусторонним звучанием. Вызывает ощущение потери в космосе, а музыка должна вызывать чувство удивления и благоговения, но при этом быть танцевальной”. И спойлер: звучал результат подобающе описанию.

У MusicLM есть свои проблемы: некоторые композиции все еще звучат странно, а вокал, как правило, непонятен. Но это лишь начало.

Не планируйте использовать эту технологию в ближайшее время: исследователи Google не публикуют MusicLM в открытом доступе из-за соображений авторского права (возможно в будущем, для выпуска песен, созданных ИИ, придется получать разрешения, как и музыкантам, использующим сэмплы).

Наука и техника,Google,
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