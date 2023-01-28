Нейросеть Google может создавать музыку любого жанра на основе текста

Компания Google опубликовала результаты исследования MusicLM - системы, которая создает музыку любого жанра по текстовому описанию. Благодаря обширной базе данных для обучения (280 000 часов музыки) нейросеть может удивлять своими результатами.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

ИИ может не только комбинировать жанры и инструменты, но и писать треки, используя абстрактные выражения. Например, профессиональные описания картин.

Одна из песен, которую создала нейросеть, опиралась на вот такое описание: “Слияние реггетона и электронной танцевальной музыки с космическим, потусторонним звучанием. Вызывает ощущение потери в космосе, а музыка должна вызывать чувство удивления и благоговения, но при этом быть танцевальной”. И спойлер: звучал результат подобающе описанию.

У MusicLM есть свои проблемы: некоторые композиции все еще звучат странно, а вокал, как правило, непонятен. Но это лишь начало.