Белорусские ученые разрабатывают особое питание для школьников

«Мы школьные буфеты начнем насыщать той продукцией, которую вы декларировали в качестве современной, безопасной и наиболее подходящей для питания школьников. Пилот – это начальная стадия, я уверен, мы это распространим и дальше, поэтому все производители должны под это подстраиваться – и по фасовке, и по цене», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.