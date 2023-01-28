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1 час назад

Белорусские ученые разрабатывают питание для школьников

Мир24

Сделать продукты для детей вкусными и безвредными – над этой задачей работают белорусские ученые. Они участвуют в пилотном проекте Минобразования по улучшению школьного питания. Новые рецептуры представили премьер-министру, передает «МИР 24».

Белорусские ученые разрабатывают особое питание для школьников
Фото: Сайт президента Азербайджанской республики Сайт президента Азербайджанской республики

Среди новинок – любимые детские снеки: кукурузные палочки и батончики с уменьшенным количеством соли и сахара, мультизлаковое печенье с кальцием. Такие продукты могут стать заменой привычным сладостям в школьном буфете.

«Мы школьные буфеты начнем насыщать той продукцией, которую вы декларировали в качестве современной, безопасной и наиболее подходящей для питания школьников. Пилот – это начальная стадия, я уверен, мы это распространим и дальше, поэтому все производители должны под это подстраиваться – и по фасовке, и по цене», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Возможно, подработаем технологию приготовления картофеля фри, чтобы он был с пониженным содержанием масла и это не противоречило нормам питания. Есть вопрос сегодня по сыркам глазированным, мы также пытаемся подработать рецептуру», – отметил генеральный директор Научно-практического центра по продовольствию Академии наук Беларуси Алексей Мелещеня.

Проект по обновлению питания школьников пока экспериментальный. В нем участвует 21 школа. В меню вязкие каши заменили на рассыпчатые, добавили овощи на пару, хот-доги, куриные голени. Эксперимент закончится весной. Тогда и примут решение о рационе школьников.

Наука и техника,Роман Головченко,РАН,
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