Назван худший для человека сценарий развития искусственного интеллекта

По его словам, в случае лучшего сценария, если бы в наше время попал человек из будущего, его бы приняли «за сумасшедшего, если он начнёт описывать происходящее в его мире». Потому что в таком случае ИИ будет реализован в виде множества различных систем, направленных на помощь человеку во всех аспектах жизни.