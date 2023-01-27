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49 минут назад

В новую версию Telegram добавили конструктор аватаров

Газета.Ru

В последней бета-версии Telegram для Android и iOS был добавлен конструктор аватаров для кастомизации личного профиля, группы или канала. Об этом сообщает Telegram-канал Beta Info.

В новую версию Telegram добавили конструктор аватаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конструктор позволяет устанавливать анимированные кастомные эмодзи или стикеры на градиентном фоне в качестве аватара. Отмечается, что выбор кастомных эмодзи будет доступен даже пользователям без подписки Telegram Premium.

Также в бета-версиях было обнаружено разделение эмодзи на несколько категорий. Эта вкладка расположилась в поисковой строке в панели эмодзи, стикеров, GIF, реакций и статусов. Нововведение призвано упростить поиск нужных смайликов и стикеров по смыслу.

Вместе с тем в мессенджере появилась возможность автоматического перевода всех сообщений и постов в чате или канале. Такая возможность будет доступна пользователям Telegram Premium. Соответствующая кнопка будет появляться, если сообщения на экране будут написаны на языке, отличном от системного.

Когда вышеперечисленные нововведения появятся в стабильных сборках Telegram, не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в WhatsApp появился обновленный редактор фото с тремя новыми функциями.

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