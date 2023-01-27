Vivo анонсировала глобальную презентацию флагманской серии X90 с оптикой Zeiss

Бренд Vivo объявил дату глобальной презентации смартфонов серии X90, которые были представлены в Китае в конце 2022 года. Об этом сообщает портал Android Authority.

Фото: Vivo Vivo

В ноябре 2022 года в Китае компания показала Vivo X90, X90 Pro и X90 Pro Plus. Какие из этих моделей будут представлены на глобальном рынке, и будут ли они отличаться от китайских версий, не уточняется.

Vivo X90 и X90 Pro оснащены чипами Mediatek Dimensity 9200 и 6,78-дюймовыми OLED-экранами с частотой 120 Гц. В качестве основных преимуществ серии называются камеры старших моделей.

Смартфон Vivo X90 Pro Plus получил Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Флагманская модель оснащена дюймовой 50-мегапиксельной основной камерой с оптикой Zeiss, телеобъективом на 50 Мп, 64-мегапиксельным перископическим модулем и ультраширокоугольным датчиком с разрешением 48 Мп.

Презентация флагманской серии состоится 3 февраля 2023 года. О доступности новинок в России пока не сообщается.