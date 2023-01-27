Продажи смартфонов в Китае обвалились

По данным Counterpoint Research, продажи смартфонов в Китае достигли самого низкого уровня за десятилетие в 2022 году. Они снизились на 14% в годовом исчислении.

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В качестве основных причин снижения были названы последствия пандемии COVID-19 и макроэкономические препятствия. В четвёртом квартале 2022 года продажи смартфонов в Китае упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Apple был одним из немногих брендов, которые показали хорошие результаты. Снижение продаж составило лишь -3% в годовом исчислении. Компания также впервые стала брендом № 2 в Китае. У Android-производителей — OPPO, vivo и Xiaomi — результаты такие: -27%, -23% и -19% соответственно.