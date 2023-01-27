В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
50 минут назад

Продажи смартфонов в Китае достигли 10-летнего минимума

Ferra.ru

По данным Counterpoint Research, продажи смартфонов в Китае достигли самого низкого уровня за десятилетие в 2022 году. Они снизились на 14% в годовом исчислении.

Продажи смартфонов в Китае обвалились
Фото: UnsplashUnsplash

В качестве основных причин снижения были названы последствия пандемии COVID-19 и макроэкономические препятствия. В четвёртом квартале 2022 года продажи смартфонов в Китае упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Apple был одним из немногих брендов, которые показали хорошие результаты. Снижение продаж составило лишь -3% в годовом исчислении. Компания также впервые стала брендом № 2 в Китае. У Android-производителей — OPPO, vivo и Xiaomi — результаты такие: -27%, -23% и -19% соответственно.

Samsung откажется от собственных процессоров

Honor был единственным брендом, который продемонстрировал положительный рост в годовом исчислении на 38%.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители