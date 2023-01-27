В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
3 минуты назад

Как заставить Google Chrome «есть» меньше ресурсов

Ferra.ru

Браузер Google Chrome уже давно подвергается критике за то, что он пожирает системные ресурсы. Теперь появилась возможность уменьшить это.

Как заставить Google Chrome «есть» меньше ресурсов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Google представила функцию Memory Saver. Она деактивирует открытые вкладки, которые вы не использовали какое-то время. Компания утверждает, что новая функция позволяет Chrome использовать на 40% меньше ресурсов.

Google внедряет режим экономии памяти в течение следующих нескольких недель по всему миру для Windows, macOS и ChromeOS. Можно попробовать активировать его вручную, используя экспериментальные функции в Chrome Flags.

Для этого нужно:

обновить браузер до последней доступной версии (109.0.5414.119 на момент написания); запустить Chrome и вставить в адресную строку следующее: chrome://flags/#high-efficiency-mode-available изменить настройку на «Включено» (Enabled) и перезапустить браузер; вставить в адресную строку следующее: chrome://settings/performance; в новом меню «Производительность» (если оно у вас есть) включите «Экономия памяти»; перезапустите Chrome, чтобы изменения вступили в силу.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители