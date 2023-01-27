Как заставить Google Chrome «есть» меньше ресурсов

Браузер Google Chrome уже давно подвергается критике за то, что он пожирает системные ресурсы. Теперь появилась возможность уменьшить это.
Google представила функцию Memory Saver. Она деактивирует открытые вкладки, которые вы не использовали какое-то время. Компания утверждает, что новая функция позволяет Chrome использовать на 40% меньше ресурсов.
Google внедряет режим экономии памяти в течение следующих нескольких недель по всему миру для Windows, macOS и ChromeOS. Можно попробовать активировать его вручную, используя экспериментальные функции в Chrome Flags.
Для этого нужно:
обновить браузер до последней доступной версии (109.0.5414.119 на момент написания); запустить Chrome и вставить в адресную строку следующее: chrome://flags/#high-efficiency-mode-available изменить настройку на «Включено» (Enabled) и перезапустить браузер; вставить в адресную строку следующее: chrome://settings/performance; в новом меню «Производительность» (если оно у вас есть) включите «Экономия памяти»; перезапустите Chrome, чтобы изменения вступили в силу.