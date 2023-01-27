В Сеть утекла первая информация об iOS 17

Согласно утекшей информации, визуальный дизайн iOS17 не будет слишком отличаться от предыдущей версии, т.к. Apple не планирует тратить ресурсы на значительный редизайн — компания занята разработкой шлема дополненной реальности. Изменения затронут навигацию внутри приложения «Музыка», однако LeaksApplePro не рассказал, какие именно.

Помимо этого, Apple поработает над «Почтой», «Напоминаниями», «Файлами», «Фитнесом», «Кошельком» и «Локатором». Приложение «Дом» также получит серьезные правки, но, опять же, инсайдер не смог предоставить какие-либо важные подробности. Источники LeaksApplePro, изучившие код операционной системы, заявляют, что iOS 17 поддерживает шесть моделей iPhone с функцией Dynamic Island. Четыре модели iPhone 15 получат порты USB-C, но кроме них в продажу поступят еще две — они поддерживают скорость передачи файлов, сравнимую с USB 3.2.