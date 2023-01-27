Британские ученые разгадали тайну корабля-призрака

После изучения архивных данных и анализа образцов древесины, собранных на месте крушения, исследователи заключили, что останки принадлежат боевому кораблю под названием Klein Hollandia. Он был построен в 1656 году по приказу адмиралтейства Роттердама и принял участие во всех важных битвах второй Англо-датской войны в 1665-1667 годах. По словам экспертов, затонувшее судно прекрасно сохранилось, и его изучение может открыть немало новой информации о том, как датчане строили корабли в XVII веке.