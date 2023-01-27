Археологи выяснили, где хранили воду жители Великого Зимбабве

Археологи выяснили, как жители самого древнего города в Южной Африке справились с проблемой засух. Они вырыли множество ям, которые в сезон дождей заполнялись водой. А в период засухи люди использовали накопленную влагу. Исследование опубликовано в журнале Anthropocene.

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На юго-востоке современного Зимбабве лежат руины города, известного как Великий Зимбабве. Это первый крупный город на юге Африки. В XI веке он был столицей крупного государства и процветал, пока не был заброшен в XVII веке. У историков этот город вызывает немало вопросов. Один из них — откуда люди брали воду, чтобы обеспечивать людей и скот? Дело в том, что Великий Зимбабве был расположен в регионе с сильно меняющимся климатом и периодическими засухами.

Чтобы решить «водный» вопрос, ученые использовали методы дистанционного зондирования и провели традиционные раскопки. Они исследовали несколько больших впадин, которые местные жители называют ямами «дакка». Ранее историки полагали, что эти ямы были нужны исключительно для сбора глины.