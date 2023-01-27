Археологи выяснили, где хранили воду жители Великого Зимбабве

Археологи выяснили, как жители самого древнего города в Южной Африке справились с проблемой засух. Они вырыли множество ям, которые в сезон дождей заполнялись водой. А в период засухи люди использовали накопленную влагу. Исследование опубликовано в журнале Anthropocene.
На юго-востоке современного Зимбабве лежат руины города, известного как Великий Зимбабве. Это первый крупный город на юге Африки. В XI веке он был столицей крупного государства и процветал, пока не был заброшен в XVII веке. У историков этот город вызывает немало вопросов. Один из них — откуда люди брали воду, чтобы обеспечивать людей и скот? Дело в том, что Великий Зимбабве был расположен в регионе с сильно меняющимся климатом и периодическими засухами.
Чтобы решить «водный» вопрос, ученые использовали методы дистанционного зондирования и провели традиционные раскопки. Они исследовали несколько больших впадин, которые местные жители называют ямами «дакка». Ранее историки полагали, что эти ямы были нужны исключительно для сбора глины.
Однако авторы нового исследования показали, что ямы могли также использоваться для хранения воды. В частности, жители Великого Зимбабве могли собирать и хранить в них грунтовые воды. Часть из ям были расположены там, где в дождливые сезоны появляются ручьи или там, где просачиваются грунтовые воды. Поэтому ученые пришли к выводу, что ямы помогали сохранять воду в сухие сезоны. За счет этого жители города были обеспечены водой круглый год.