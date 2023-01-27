Samsung поднимет цены на свои флагманы

Компания Samsung планирует поднять цены на смартфоны линейки Galaxy S23. Об этом пишет The Verge со ссылкой на немецкого инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt).

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По словам инсайдера, Samsung Galaxy S23 станет дороже прошлогоднего флагмана в некоторых европейских странах. Так, базовая модель Galaxy S23 с накопителем на 128 гигабайт в Испании будет стоить 959 евро (около 72 тысяч рублей), когда как прошлогодний Galaxy S22 стоил 859 евро (около 65 тысяч рублей). Самая дорогая модель линейки — Galaxy S23 Ultra — будет стоить 1589 евро (120 тысяч рублей). Galaxy S22 Ultra на старте продаж стоил 1459 евро (110 тысяч рублей).

В Чехии новый смартфон Samsung будет стоить еще дороже — от 986 евро. По словам Квандта, цены в разных станах могут отличаться на несколько десятков евро в зависимости от местных законов. Так, в Дании самая дешевая версия S23 подорожает на 175 евро (около 13 тысяч рублей), а S23 Ultra будет дороже на 440 евро (33 тысячи рублей).

При этом, по информации 9to5Google, в США цены не изменятся и Galaxy S23 будет стоить столько же, сколько стоил Galaxy S22 — 800 долларов (55 тысяч рублей) за базовую модель, 1000 долларов (70 тысяч рублей) за S23 Plus и 1200 долларов (83 тысячи рублей) за S23 Ultra.