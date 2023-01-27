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34 минуты назад

Самое старое видео на YouTube почти лишилось своего статуса

Ferra.ru

На YouTube нашли видео, которое “было загружено” 5 апреля 2005 года. Это сместило бы видео "Me at the zoo" с позиции самого старого видео на платформе. Однако выяснилось, что это был баг, которым кто-то смог успешно воспользоваться.

Самое старое видео на YouTube почти лишилось своего статуса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Видео "Me at the zoo", загруженное 23 апреля 2005 года, на котором соучредитель YouTube Джавед Карим стоит перед слонами в зоопарке Сан-Диего, было первым залитым на платформу видео. Однако вчера откуда не возьмись появился видеоролик, который почему-то был загружен еще раньше: 5 апреля 2005 года.

Названный "Добро пожаловать на YouTube!!!", 48-секундный ролик содержал изображение логотипа YouTube низкого разрешения и текстом "Welcome to YouTube!!!!", а на фоне играла песня Van Halen "Jump".

В заявлении для The Verge представитель YouTube сказала, что "мы знаем о проблеме, которая позволила изменить дату загрузки этого видео, и работаем над исправлением".

Наука и техника,Джавед Карим,
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