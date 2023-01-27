Ученые выяснили, что водоросли могут сократить выбросы парниковых газов

Австралийские ученые показали, что использование водорослей может помочь справиться с рядом проблем планетарного масштаба. Например, если сделать их частью рациона, то удастся спасти большие территории от превращения в сельскохозяйственные угодья и сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.
Перед человечеством сегодня стоит множество проблем. Среди них — изменение климата, потеря биоразнообразия и продовольственная безопасность. Есть разные подходы к решению этих проблем. Кто-то делает сельскохозяйственные культуры выносливее и плодовитее, кто-то выступает за переход на экологически чистые источники энергии. Теперь австралийские ученые предложили свой подход, которые поможет решить сразу три вышеупомянутые проблемы.
Как считают авторы работы, спасение — в водорослях. «Морские водоросли обладают большим коммерческим и экологическим потенциалом в качестве питательной пищи и строительного блока для коммерческих продуктов, включая корма для животных, пластмассы, волокна, дизельное топливо и этанол», — прокомментировал Скотт Спиллиас из Университета Квинсленда.
Чтобы доказать это, ученые показали потенциал 34 коммерчески важных видов морских водорослей с помощью Глобальной модели управления биосферой (Global Biosphere Management Model, GLOBIOM). Авторы работы оценили экологические преимущества водорослей в ряде сценариев.Моделирование показало, что активное использование водорослей может поспособствовать устойчивому развитию. Например, если заменить 10% рациона всех людей в мире на продукты из морских водорослей, то можно предотвратить превращение 110 млн гектаров в сельскохозяйственные поля и пастбища. Кроме того, активное использование водорослей может снизить выбросы парниковых газов на 2,6 млрд тонн углекислого газа в год.
Также авторы работы выяснили, где лучше всего создать массовую «индустрию водорослей». Например, до 114 млн гектаров у побережья Индонезии подходят для выращивания коммерчески выгодных водорослей. А в прибрежных водах Австралии на эти цели можно выделить около 75 млн гектаров.
При этом авторы работы подчеркивают, что переход на водоросли должен быть крайне осторожным. Нельзя допустить, чтобы проблемы просто переехали с суши в океан. «Наше исследование показывает, что можно сделать для решения некоторых растущих проблем глобальной устойчивости, с которыми мы сталкиваемся, но это невозможно реализовать без особой осторожности», — отметила Ив Макдональд-Мэдден из Университета Квинсленда.