Ученые выяснили, что водоросли могут сократить выбросы парниковых газов

Австралийские ученые показали, что использование водорослей может помочь справиться с рядом проблем планетарного масштаба. Например, если сделать их частью рациона, то удастся спасти большие территории от превращения в сельскохозяйственные угодья и сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.

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Перед человечеством сегодня стоит множество проблем. Среди них — изменение климата, потеря биоразнообразия и продовольственная безопасность. Есть разные подходы к решению этих проблем. Кто-то делает сельскохозяйственные культуры выносливее и плодовитее, кто-то выступает за переход на экологически чистые источники энергии. Теперь австралийские ученые предложили свой подход, которые поможет решить сразу три вышеупомянутые проблемы.

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Как считают авторы работы, спасение — в водорослях. «Морские водоросли обладают большим коммерческим и экологическим потенциалом в качестве питательной пищи и строительного блока для коммерческих продуктов, включая корма для животных, пластмассы, волокна, дизельное топливо и этанол», — прокомментировал Скотт Спиллиас из Университета Квинсленда.

Чтобы доказать это, ученые показали потенциал 34 коммерчески важных видов морских водорослей с помощью Глобальной модели управления биосферой (Global Biosphere Management Model, GLOBIOM). Авторы работы оценили экологические преимущества водорослей в ряде сценариев.Моделирование показало, что активное использование водорослей может поспособствовать устойчивому развитию. Например, если заменить 10% рациона всех людей в мире на продукты из морских водорослей, то можно предотвратить превращение 110 млн гектаров в сельскохозяйственные поля и пастбища. Кроме того, активное использование водорослей может снизить выбросы парниковых газов на 2,6 млрд тонн углекислого газа в год.

Также авторы работы выяснили, где лучше всего создать массовую «индустрию водорослей». Например, до 114 млн гектаров у побережья Индонезии подходят для выращивания коммерчески выгодных водорослей. А в прибрежных водах Австралии на эти цели можно выделить около 75 млн гектаров.