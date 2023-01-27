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20 минут назад

Корейцы создали электрод для мощных аккумуляторов смартфонов и ноутбуков

Газета.Ru

Инженеры разработали новый электрод для аккумуляторов с повышенной производительностью. Об этом сообщает корейский Национальный исследовательский совет по науке и технологиям.

Корейцы создали электрод для мощных аккумуляторов смартфонов и ноутбуков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как правило, электроды литий-ионных аккумуляторов изготавливаются путем нанесения суспензии на основу и ее высушивания, чтобы позволяет равномерно распределить материал по всему электроду. Именно однородность суспензии определяет производительность батареи. Чем толще электрод, тем ниже плотность энергии и однородность, что затрудняет поддержание производительности в условиях высокой мощности.

Чтобы добиться высокой производительности и надежности при толстом электроде литий-ионного аккумулятора, ученые из KIMM сформировали двухслойный анод. Он имеет канавки, позволяющие помещать небольшие материалы с улучшенной ионной проводимостью и электропроводностью между материалами с высокой емкостью.

Авторы заявляют, что это позволит повысить производительность и увеличить срок службы батарей. В первую очередь, инновация потребуется электромобилям и мягким роботам, которым требуется высокая плотность энергии в условиях высокой мощности, а также смартфонам и ноутбукам.

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