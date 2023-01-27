Корейцы создали электрод для мощных аккумуляторов смартфонов и ноутбуков

Инженеры разработали новый электрод для аккумуляторов с повышенной производительностью. Об этом сообщает корейский Национальный исследовательский совет по науке и технологиям.

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Как правило, электроды литий-ионных аккумуляторов изготавливаются путем нанесения суспензии на основу и ее высушивания, чтобы позволяет равномерно распределить материал по всему электроду. Именно однородность суспензии определяет производительность батареи. Чем толще электрод, тем ниже плотность энергии и однородность, что затрудняет поддержание производительности в условиях высокой мощности.

Чтобы добиться высокой производительности и надежности при толстом электроде литий-ионного аккумулятора, ученые из KIMM сформировали двухслойный анод. Он имеет канавки, позволяющие помещать небольшие материалы с улучшенной ионной проводимостью и электропроводностью между материалами с высокой емкостью.