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55 минут назад

Google Поиск теперь поможет купить автомобиль

Ferra.ru

SearchLab сообщило, что поисковый гигант теперь сразу показывает объявления о продаже автомобилей, без необходимости заходить на сайты. Теперь дилерские центры могут размещать объявления о продаже прямо рядом с результатами поиска.

Google Поиск теперь поможет купить автомобиль
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Объявления появлялись в рамках бета-версии, но, как пишет SearchLab, дилерские центры в США, имеющие бизнес-профиль Google, уже могут добавлять любые автомобили в новое окно поиска. На странице поддержки для дилеров показана активность за прошлый год, а также последние обновления в начале этого месяца.

Если вы ищете определенные автомобили в Google, и в вашем регионе есть какие-либо запасы этих автомобилей, они появятся в новом разделе "для продажи" в виджете Google.

На мобильных устройствах при поиске появляется спонсируемый раздел (то есть идет самым первым), в котором отображаются местные предложения, а затем информация о самом автомобиле. И только после прокрутки вниз, “пройдя” технических характеристик автомобиля, вы сможете увидеть остальные сайты.

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