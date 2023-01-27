Google Поиск теперь поможет купить автомобиль

SearchLab сообщило, что поисковый гигант теперь сразу показывает объявления о продаже автомобилей, без необходимости заходить на сайты. Теперь дилерские центры могут размещать объявления о продаже прямо рядом с результатами поиска.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Объявления появлялись в рамках бета-версии, но, как пишет SearchLab, дилерские центры в США, имеющие бизнес-профиль Google, уже могут добавлять любые автомобили в новое окно поиска. На странице поддержки для дилеров показана активность за прошлый год, а также последние обновления в начале этого месяца.

Если вы ищете определенные автомобили в Google, и в вашем регионе есть какие-либо запасы этих автомобилей, они появятся в новом разделе "для продажи" в виджете Google.