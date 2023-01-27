Samsung случайно назвала цену телевизора с OLED-дисплеем на квантовых точках

Samsung анонсировал новые QD-OLED (на квантовых точках) телевизоры на недавней выставке CES 2023, не сообщив цену этих устройств. Однако на американском сайте Samsung случайно раскрылась эта информация для S95C QD-OLED.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новый смарт-телевизор Samsung S95C QD-OLED еще не поступил в продажу, но он появляется на американском сайте Samsung при поисковом запросе "OLED". При нажатии на запись о 77-дюймовом S95C появляется сообщение "страница не найдена". Тем не менее, страница в кеше осталась.