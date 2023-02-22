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14 минут назад

Почему не стоит выкидывать старый дисковод: 4 неочевидных причины

Мария Иванова

Современные компьютеры и многие ноутбуки продаются без оптического дисковода, поэтому многие считают, что их эпоха подошла к концу. Но, на самом деле, каждый пользователь ПК может получить пользу от дисковода. Портал howtogeek.com рассказал, почему каждому пользователю ПК стоит обзавестись хотя бы съемным дисководом.

Почему не стоит выкидывать старый дисковод: 4 неочевидных причины
Фото: WikipediaWikipedia

Создание загрузочных дисков

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Технически, для установки операционной системы не обязательно нужен оптический диск: для этой цели также подойдет обычный флэш-накопитель, отформатированный под загрузочный диск. Однако флэшки стоят значительно дороже, чем диски, и могут быть подвержены деградации данных. Конечно, диски страдают той же проблемой, но флэш-накопители отнюдь не так долговечны, как можно подумать.

Дешевизна, надежность и сохранность

Говоря о долговечности медиа-носителей, оптические диски отлично подходят для хранения данных в течение длительного времени. Если хранить их согласно указаниям производителя, то они, скорее всего, прослужат даже дольше, чем нужно. Это вдвойне удобно, т.к. CD и DVD-диски недорого стоят: их можно закупить партией, записать на них копии одних и тех же файлов и хранить в разных местах. DVD-RW может сохраниться на протяжении 5-10 лет, DVD-R — 50-100. CD-R с золотым напылением тоже хранятся дольше века.

Музыка и фильмы

Сейчас большинство людей смотрит фильмы и сериалы на стриминговых площадках, но этот тренд не мешает существованию огромной библиотеки DVD и Blu-ray контента, который не появляется на олнайл-сервисах. При наличии оптического дисковода вы можете наслаждаться им в свое удовольствие, в том числе редкими изданиями фильмов/мультфильмов, которые, возможно, никогда не получат новый тираж. Правда, если вы хотите извлечь максимум, то вам понадобится UHD Blu-ray дисковод. Даже самые лучшие стриминговые площадки сильно сжимают видео, чтобы его просмотр в режиме онлайн был возможным — в отличие от Blu-ray, где качество записи сохраняется на высшей планке.

Ретро ПК-гейминг и бэкапы игр

Компьютерные игры почти полностью перешли в цифровое пространство, но на рынке все еще много старых тайтлов, которые существуют только на дисках и, по тем или иным причинам, не продаются в онлайн-магазинах. Кроме того, Steam позволяет сохранять бэкапы игр на оптических дисках, пускай вам и понадобится подключение к интернету, чтобы загрузить их. Магазин GOG продает игры без вшитой защиты, и никто не помешает вам скопировать их на диски: таким образом, ваша библиотека всегда будет с вами, даже если клиент GOG вдруг перестанет работать. Наконец, раньше на диски часто записывали фотографии и архивы видео — будет обидно, если вы найдете старые диски, но информация на них пропадет зря.

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