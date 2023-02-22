Почему не стоит выкидывать старый дисковод: 4 неочевидных причины

Современные компьютеры и многие ноутбуки продаются без оптического дисковода, поэтому многие считают, что их эпоха подошла к концу. Но, на самом деле, каждый пользователь ПК может получить пользу от дисковода. Портал howtogeek.com рассказал, почему каждому пользователю ПК стоит обзавестись хотя бы съемным дисководом.
Технически, для установки операционной системы не обязательно нужен оптический диск: для этой цели также подойдет обычный флэш-накопитель, отформатированный под загрузочный диск. Однако флэшки стоят значительно дороже, чем диски, и могут быть подвержены деградации данных. Конечно, диски страдают той же проблемой, но флэш-накопители отнюдь не так долговечны, как можно подумать.
Говоря о долговечности медиа-носителей, оптические диски отлично подходят для хранения данных в течение длительного времени. Если хранить их согласно указаниям производителя, то они, скорее всего, прослужат даже дольше, чем нужно. Это вдвойне удобно, т.к. CD и DVD-диски недорого стоят: их можно закупить партией, записать на них копии одних и тех же файлов и хранить в разных местах. DVD-RW может сохраниться на протяжении 5-10 лет, DVD-R — 50-100. CD-R с золотым напылением тоже хранятся дольше века.
Сейчас большинство людей смотрит фильмы и сериалы на стриминговых площадках, но этот тренд не мешает существованию огромной библиотеки DVD и Blu-ray контента, который не появляется на олнайл-сервисах. При наличии оптического дисковода вы можете наслаждаться им в свое удовольствие, в том числе редкими изданиями фильмов/мультфильмов, которые, возможно, никогда не получат новый тираж. Правда, если вы хотите извлечь максимум, то вам понадобится UHD Blu-ray дисковод. Даже самые лучшие стриминговые площадки сильно сжимают видео, чтобы его просмотр в режиме онлайн был возможным — в отличие от Blu-ray, где качество записи сохраняется на высшей планке.
Компьютерные игры почти полностью перешли в цифровое пространство, но на рынке все еще много старых тайтлов, которые существуют только на дисках и, по тем или иным причинам, не продаются в онлайн-магазинах. Кроме того, Steam позволяет сохранять бэкапы игр на оптических дисках, пускай вам и понадобится подключение к интернету, чтобы загрузить их. Магазин GOG продает игры без вшитой защиты, и никто не помешает вам скопировать их на диски: таким образом, ваша библиотека всегда будет с вами, даже если клиент GOG вдруг перестанет работать. Наконец, раньше на диски часто записывали фотографии и архивы видео — будет обидно, если вы найдете старые диски, но информация на них пропадет зря.