Ученые выяснили, почему некоторые животные рождаются в виде личинок

Международная группа ученых объяснила, почему у некоторых видов новорожденные похожи на уменьшенных взрослых, а у других — существуют в виде личинок. Все дело в порядке активации ряда генов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Уже более сотни лет ученые задаются вопросом, почему у животных встречаются разные типы жизненных циклов. У некоторых видов (например, у людей и у большинства позвоночных) новорожденные особи похожи на уменьшенные версии взрослых. У других животных полному развитию предшествуют промежуточные стадии — личинки. Однако эволюционная подоплека таких различий до сих пор была не до конца ясна.

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В новой работе ученые расшифровали геномы трех видов кольчатых червей и исследовали активность и регуляцию их генов. Также они проанализировали более 600 баз данных, размещенных в общем доступе, со сведениями о более чем 60 видах, что охватывает 500 млн лет эволюции. В результате ученые смогли показать, что тип жизненного цикла животных определяется порядком активации ряда генов в эмбриогенезе. Эта же особенность также определяет поведение личинки: например, будет ли она способна питаться самостоятельно или будет зависеть от питательных веществ в яйцах.

«Впечатляет, как эволюция сформировала то, как эмбрионы животных "выбирают время" для активации важных групп генов на ранних или поздних стадиях развития. Предположим, личиночная стадия больше не является необходимой для вашего выживания. В этом случае может быть эволюционно выгодно, например, активировать гены для более раннего формирования туловища и развития сразу во взрослую особь», — рассказал Франсиско М. Мартин-Самора из Лондонского университета королевы Марии.