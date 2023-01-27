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32 минуты назад

Глава "Ростеха" Чемезов сообщил о создании дронов, способных атаковать противника роем

Российская Газета

На предприятиях "Ростеха" приступили к созданию разведывательно-ударных дронов, которые способны атаковать противника целым роем. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Глава "Ростеха" сообщил о создании дронов, способных атаковать роем
Фото: Алексей Паньшин/РИА НовостиАлексей Паньшин/РИА Новости

По его словам, такие коптеры способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. "Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", - цитирует главу "Ростеха" РИА Новости.

Как подчеркнул Чемезов, с применением беспилотников характер военных действий изменился, что отмечают и в Минобороны. "Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу", - сказал он, добавив, что "Ростех" готов поставлять такие аппараты в соответствии с потребностями военных.

Сейчас в зоне спецоперации активно применяются ударные беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова". Они показали себя очень результативными, отметил руководитель госкорпорации.

Ранее американское издание Forbes проанализировало результаты использования барражирующих боеприпасов "Ланцет" против украинской военной техники. По мнению экспертов, они являются самыми эффективными в российском арсенале.

Наука и техника,Сергей Чемезов,Ростех,
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