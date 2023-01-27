Глава "Ростеха" сообщил о создании дронов, способных атаковать роем

На предприятиях "Ростеха" приступили к созданию разведывательно-ударных дронов, которые способны атаковать противника целым роем. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

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По его словам, такие коптеры способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. "Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", - цитирует главу "Ростеха" РИА Новости.

Как подчеркнул Чемезов, с применением беспилотников характер военных действий изменился, что отмечают и в Минобороны. "Мы работаем в тесном взаимодействии по этому вопросу", - сказал он, добавив, что "Ростех" готов поставлять такие аппараты в соответствии с потребностями военных.

Сейчас в зоне спецоперации активно применяются ударные беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова". Они показали себя очень результативными, отметил руководитель госкорпорации.