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17 минут назад

Психологи сообщили о спокойном отношении космонавтов к продлению миссии на МКС

ТАСС

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин спокойно отнеслись к вынужденному продлению миссии на Международной космической станции (МКС), вызванному неисправностью корабля "Союз МС-22". Об этом ТАСС сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа МКС.

Психологи сообщили о спокойном отношении космонавтов к продлению миссии на МКС
Фото: ТАССТАСС

"Мы находимся в постоянной переписке с Дмитрием Петелиным. Относительно продления экспедиции ребята говорят: мы к этому готовы. Они спокойно восприняли возникшую ситуацию. Подобное уже было: Сергей Крикалев задержался на год, даже больше. Космонавты мотивированы и готовы к такой работе, внештатные ситуации могут возникать. Никакой паники у космонавтов нет, все планово", - отметил собеседник ТАСС.

Как подчеркнули в службе психологической поддержки, космонавты позитивно оценивают возможность задержаться на орбите. "Иногда космонавты даже бывают рады продлению экспедиции. Человек уже адаптировался на МКС, начал в своих интересах проводить работу, научные исследования, фотографирование, а тут уже на Землю возвращаться. Это сложная и интересная работа, к которой они шли долгие годы", - сообщили в службе.

В настоящее время на МКС находятся космонавты Роскосмоса Анна Кикина, Дмитрий Петелин (специальный корреспондент ТАСС на МКС) и Сергей Прокопьев, астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио и Николь Манн, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Миссия Прокопьева, Петелина и Рубио продлилась на несколько месяцев из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Ранее планировалось, что космонавты, прилетевшие на станцию 21 сентября, вернутся на Землю в конце марта.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Крикалев,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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