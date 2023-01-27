Психологи сообщили о спокойном отношении космонавтов к продлению миссии на МКС

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин спокойно отнеслись к вынужденному продлению миссии на Международной космической станции (МКС), вызванному неисправностью корабля "Союз МС-22". Об этом ТАСС сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа МКС.

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"Мы находимся в постоянной переписке с Дмитрием Петелиным. Относительно продления экспедиции ребята говорят: мы к этому готовы. Они спокойно восприняли возникшую ситуацию. Подобное уже было: Сергей Крикалев задержался на год, даже больше. Космонавты мотивированы и готовы к такой работе, внештатные ситуации могут возникать. Никакой паники у космонавтов нет, все планово", - отметил собеседник ТАСС.

Как подчеркнули в службе психологической поддержки, космонавты позитивно оценивают возможность задержаться на орбите. "Иногда космонавты даже бывают рады продлению экспедиции. Человек уже адаптировался на МКС, начал в своих интересах проводить работу, научные исследования, фотографирование, а тут уже на Землю возвращаться. Это сложная и интересная работа, к которой они шли долгие годы", - сообщили в службе.

В настоящее время на МКС находятся космонавты Роскосмоса Анна Кикина, Дмитрий Петелин (специальный корреспондент ТАСС на МКС) и Сергей Прокопьев, астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио и Николь Манн, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.