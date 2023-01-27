Химики научились синтезировать безопасный для пчел инсектицид лимоноид

Ученые открыли способ синтеза лимоноидов, пригодных для использования в качестве инсектицидов. Об этом сообщает Центр Джона Иннеса.

Фото: John Innes Centre John Innes Centre

Лимоноиды - это семейство веществ, которые производятся некоторыми семействами растений, включая красное дерево и цитрусовые. Они угнетают процесс питания многих видов насекомых и вызывают приостановку их развития, таким образом работая как препарат против вредителей. Долгое время их можно было получить лишь из лимонов и других растений, а синтез считался невозможным.

Ученые Центра Джона Иннеса картировали геном кипрея (Melia azedarach), одного из видов красного дерева, который производит лимоноиды. Проанализировав данные полногеномного секвенирования, ученые смогли определить, какие именно участки ДНК ответственны за производства этих соединений. С помощью генной инженерии можно заставить вырабатывать эти вещества другие растения или бактерии.