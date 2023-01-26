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40 минут назад

Китайский телекоммуникационный спутник начал смену орбиты

Свободная пресса

Китайский телекоммуникационный спутник APSTAR-6E начал процесс смены орбиты с помощью электрического привода. Об этом сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Китайский телекоммуникационный спутник начал смену орбиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, спутник был запущен 13 января при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» («Великий поход-2С») с космодрома Сичан и успешно вышел на заданную орбиту.

В CASC подчеркнули, что APSTAR-6E является экономичным коммерческим спутником. Причем данный спутник может менять орбиту полностью в автономном режиме.

Устройство будет использоваться для предоставления недорогой широкополосной связи с высокой пропускной способностью для региона Юго-Восточной Азии, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

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