Китайский телекоммуникационный спутник начал смену орбиты

Китайский телекоммуникационный спутник APSTAR-6E начал процесс смены орбиты с помощью электрического привода. Об этом сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

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Отметим, спутник был запущен 13 января при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» («Великий поход-2С») с космодрома Сичан и успешно вышел на заданную орбиту.

В CASC подчеркнули, что APSTAR-6E является экономичным коммерческим спутником. Причем данный спутник может менять орбиту полностью в автономном режиме.