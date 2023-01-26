В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
49 минут назад

Ученые оспорили существование микробиома плода

InScience

Международная группа ученых оспорила заявления о том, что человеческий плод, находясь внутри матки, имеет собственный микробиом. Эти заявления объясняются загрязнением образцов, тогда как плод на самом деле находится в стерильных условиях. Статья опубликована в журнале Nature.

Ученые оспорили существование микробиома плода
Фото: Tim Sandle / FlickrTim Sandle / Flickr

Ранее были опубликованы заявления ученых о том, что внутри плаценты и в околоплодных водах обитают бактерии, что противоречило привычным сведениям о стерильности условий, в которых развивается плод. Если бы эти заявления оказались правдой, то это бы имело ряд серьезных последствий для клинической медицины и педиатрии. Это также поставило бы под сомнение фундаментальные принципы иммунологии и репродуктивной биологии.

Международная группа, состоящая из 46 экспертов в области репродуктивной биологии, микробиологии и иммунологии, опубликовала опровержения ранее предъявленных заявлений. Они отрицают существование микробиома плода и считают, что появление этой гипотезы связано с контаминацией (загрязнением) образцов. Контаминация, скорее всего, происходила во время родов, клинических процедур или лабораторного анализа. В своей работе ученые также привели рекомендации по работе с образцами, полученными из внутренних органов или тканей организма, в которых должно быть низкое содержание бактерий.

Эксперты призывают исследователей по всему миру продолжать изучение микробиомов матерей и новорожденных, а также микробных метаболитов, которые способны попадать к плоду через плаценту. При этом они утверждают, что плод все-таки находится в стерильных условиях, а заселение бактериями происходит уже во время родов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители