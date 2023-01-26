Ученые оспорили существование микробиома плода

Международная группа ученых оспорила заявления о том, что человеческий плод, находясь внутри матки, имеет собственный микробиом. Эти заявления объясняются загрязнением образцов, тогда как плод на самом деле находится в стерильных условиях. Статья опубликована в журнале Nature.

Фото: Tim Sandle / Flickr Tim Sandle / Flickr

Ранее были опубликованы заявления ученых о том, что внутри плаценты и в околоплодных водах обитают бактерии, что противоречило привычным сведениям о стерильности условий, в которых развивается плод. Если бы эти заявления оказались правдой, то это бы имело ряд серьезных последствий для клинической медицины и педиатрии. Это также поставило бы под сомнение фундаментальные принципы иммунологии и репродуктивной биологии.

Международная группа, состоящая из 46 экспертов в области репродуктивной биологии, микробиологии и иммунологии, опубликовала опровержения ранее предъявленных заявлений. Они отрицают существование микробиома плода и считают, что появление этой гипотезы связано с контаминацией (загрязнением) образцов. Контаминация, скорее всего, происходила во время родов, клинических процедур или лабораторного анализа. В своей работе ученые также привели рекомендации по работе с образцами, полученными из внутренних органов или тканей организма, в которых должно быть низкое содержание бактерий.