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36 минут назад

Найден неочевидный способ продлить жизнь людей

Lenta.ru

Сокращение выбросов парниковых газов может существенно продлить жизнь людей. Неочевидный способ увеличить продолжительность существования нашли британские ученые, пишет Euronews.

Найден неочевидный способ продлить жизнь людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи проанализировали меры, обозначенные в национальном плане Великобритании по борьбе с глобальным потеплением, и оценили их влияние на здоровье человека. Сильнее всего продлить жизнь, по словам специалистов, получится за счет энергоэффективности зданий, так как в помещениях люди проводят в среднем около 80 процентов времени. Хорошая теплоизоляция в домах снизит риск переохлаждения (от него в Великобритании и Уэльсе ежегодно умирают более 65 тысяч человек), сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.

Второе место по благоприятному воздействию на организм занял переход на возобновляемые источники энергии, третье — отказ от красного мяса в пользу растительных альтернатив. Однако для наилучшего эффекта необходимо одновременное применение всех мер по борьбе с изменением климата и достижение климатической нейтральности (полной компенсации выбросов парниковых газов) к 2050 году, отмечают специалисты.

Ранее Билл Гейтс предрек человечеству провал в сдерживании глобальной катастрофы. По словам создателя Microsoft, у людей не получится остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, как того требует Парижское соглашение.

Наука и техника,Билл Гейтс,Microsoft,
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