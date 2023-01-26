Найден неочевидный способ продлить жизнь людей

Исследователи проанализировали меры, обозначенные в национальном плане Великобритании по борьбе с глобальным потеплением, и оценили их влияние на здоровье человека. Сильнее всего продлить жизнь, по словам специалистов, получится за счет энергоэффективности зданий, так как в помещениях люди проводят в среднем около 80 процентов времени. Хорошая теплоизоляция в домах снизит риск переохлаждения (от него в Великобритании и Уэльсе ежегодно умирают более 65 тысяч человек), сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.