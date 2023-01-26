Найден неочевидный способ продлить жизнь людей

Сокращение выбросов парниковых газов может существенно продлить жизнь людей. Неочевидный способ увеличить продолжительность существования нашли британские ученые, пишет Euronews.
Исследователи проанализировали меры, обозначенные в национальном плане Великобритании по борьбе с глобальным потеплением, и оценили их влияние на здоровье человека. Сильнее всего продлить жизнь, по словам специалистов, получится за счет энергоэффективности зданий, так как в помещениях люди проводят в среднем около 80 процентов времени. Хорошая теплоизоляция в домах снизит риск переохлаждения (от него в Великобритании и Уэльсе ежегодно умирают более 65 тысяч человек), сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких.
Второе место по благоприятному воздействию на организм занял переход на возобновляемые источники энергии, третье — отказ от красного мяса в пользу растительных альтернатив. Однако для наилучшего эффекта необходимо одновременное применение всех мер по борьбе с изменением климата и достижение климатической нейтральности (полной компенсации выбросов парниковых газов) к 2050 году, отмечают специалисты.
Ранее Билл Гейтс предрек человечеству провал в сдерживании глобальной катастрофы. По словам создателя Microsoft, у людей не получится остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, как того требует Парижское соглашение.