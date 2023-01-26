Итальянцы показали 15 000-сильную водородную суперъяхту

Итальянская студия Lazzarini представила проект яхты на подводных крыльях с дизайном в стиле гоночных парусников «Кубка Америки». Предполагается, что её моторы будут развивать 15 тысяч лошадиных сил, а благодаря подводным крыльям судно будет парить над водой, снижая тем самым трение о воду. Авторы готовы построить яхту под заказ. Цена — 80 миллионов евро.

Фото: © Lazzarini © Lazzarini

Проекты студии Lazzarini порой настолько умозрительны, что в их реализацию верится с трудом. То итальянцы придумают суперъяхту, способную передвигаться по суше, то грезят летающей лодкой. Но последняя задумка Lazzarini выглядит вполне реальной. Это 74-метровая яхта на подводных крыльях под названием Plectrum, облик которой вдохновлен катером USS Plainview 1965 года и современном однокорпусником Luna Rossa для регаты «Кубок Америки».

По замыслу, Plectrum будет сделана из углепластика и получит регулируемый бимс. Три водородных двигателя мощностью 5000 лошадиных сил каждый позволят яхте разгоняться до 75 узлов, или 139 километров в час. В распоряжении владельца будут четыре палубы, ангар для вертолета, гараж для автомобиля и двух лодок-тендеров. По некоторым данным, постройка такой лодки обойдется в 80 миллионов евро, что соответствует шести миллиардам рублей.