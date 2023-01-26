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1 час назад

«Роскосмос» показал снимок гигантского айсберга из космоса

Илья Родин

«Роскосмос» показал сделанный российским спутником «Метеор-М» космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде.

«Роскосмос» показал снимок гигантского айсберга из космоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что основная задача гидрометеорологического спутника «Метеор-М» заключается в мониторинге глобальной и локальной облачности, ледового и снежного покрова.

В «Роскосмосе» пояснили, что в воскресенье, 22 января, в Антарктиде «снова откололся гигантский айсберг».

Роскосмос

Уточняется, что айсберг А-74 оторвался от шельфового ледника Бранта. Его площадь в момент отхождения от основного ледника составляла порядка 1550 квадратных километров. Толщина льда в месте раскола достигала 150 метров.

На опубликованном снимке отчетливо видны щели, образовавшиеся между новым айсбергом и основным ледником. Вместе с тем, очевидно, что в момент съемки айсберг только начал отделяться.

По данным агентства, в российском Арктическом и антарктическом НИИ заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг не представляет опасности для судоходства.

Наука и техника,Роскосмос,
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