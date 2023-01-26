Найдена древнейшая мумия Египта

Археологическая миссия Министерства туризма и древностей Египта при проведении изыскательских работ в некрополе Саккары обнаружила ранее неизвестные гробницы Древнего Царства, в одной из которых находилась древнейшая мумия.

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Об открытии сообщает Ahram Online. Египетская археологическая миссия обнаружила целую группу роскошных богатых гробниц пятой и шестой династий, которые относятся к периоду Древнего царства. Находка была сделана на территории некрополя Сакара, в местечке Гиср Аль-Мудир, где располагалось очень крупное древнеегипетское кладбище.

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Руководитель миссии Захи Хавасс рассказал, что, в частности, была найдена погребальная шахта глубиной 15 метров, на дне которой находился большой прямоугольный известняковый саркофаг. Надписи, вырезанные на его верхней части, говорят о том, что владельца саркофага звали Гекашепес, а погребен этот человек был 4300 лет назад.

"Когда крышку открыли, то обнаружили мумию человека, покрытую золотыми листьями, - говорит Хавасс. - Эта мумия может быть самой старой и самой полной мумией, найденной в Египте на сегодняшний день. Вокруг саркофага также было найдено множество каменных сосудов".

Также, по его словам, наиболее крупная из найденных гробниц принадлежала высокопоставленному сановнику по имени Хнумджедеф. Судя по иероглифическим надписям, он занимал несколько важных постов, названия которых египтологи перевели так: инспектор чиновников, надсмотрщик знати и священник в комплексе пирамид Унаса, последнего правителя пятой династии. По словам Захи Хавасса, эта гробница украшена сценами из повседневной жизни.

Вторая по величине усыпальница принадлежала женщине по имени Мери, хранительнице секретов и помощнице великого "правителя дворца". Кроме того, археологи обнаружили гробницу священника, имя которого из-за отсутствия надписей пока остается неизвестным. Эта усыпальница примечательна тем, что в ней было найдено девять прекрасно выполненных статуй. Две из них изображают самого владельца гробницы и его жену, а остальные - в основном статуи их слуг

"К сожалению, экспедиция не нашла никаких надписей, которые могли бы идентифицировать владельцев этих статуй, - говорит Хавасс. - Однако спустя несколько месяцев после первоначального открытия наша миссия обнаружила фальшивую дверь рядом с местом, где были обнаружены статуи. Хозяина ложной двери звали Месси, возможно, он и был владельцем девяти статуй".