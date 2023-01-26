Поставки китайских смартфонов Honor в Россию опровергли

Китайский производитель смартфонов Honor с лета 2022 года не возобновлял прямые поставки своих гаджетов в Россию, товар поступает в страну по схеме параллельного импорта. Об этом ТАСС сообщил источник на российском рынке.

Фото: N.Z.Photography/ Shutterstock/ Fotodom N.Z.Photography/ Shutterstock/ Fotodom

Ранее "Известия" написали о том, что Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы. Компании ищут специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.

"Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию с лета 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что компания развивается на рынках СНГ, не уточнив конкретные страны. Смартфоны бренда в Россию по-прежнему поступают по параллельному импорту.

Еще один источник на рынке подтвердил ТАСС, что прямые поставки смартфонов Honor в Россию не возобновлялись.