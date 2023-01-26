Поставки китайских смартфонов Honor в Россию опровергли

Китайский производитель смартфонов Honor с лета 2022 года не возобновлял прямые поставки своих гаджетов в Россию, товар поступает в страну по схеме параллельного импорта. Об этом ТАСС сообщил источник на российском рынке.
Ранее "Известия" написали о том, что Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы. Компании ищут специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.
"Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию с лета 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что компания развивается на рынках СНГ, не уточнив конкретные страны. Смартфоны бренда в Россию по-прежнему поступают по параллельному импорту.
Еще один источник на рынке подтвердил ТАСС, что прямые поставки смартфонов Honor в Россию не возобновлялись.
Летом 2022 года Honor прекратил поставки устройств в Россию - последние поставки российские ретейлеры получали в марте - апреле 2022 года. Тогда об этом ТАСС рассказали источники на рынке смартфонов. Доля Honor на российском рынке смартфонов во II квартале 2022 года составила 4,2% в штучном выражении и 5% в денежном.