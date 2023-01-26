В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
58 минут назад

Источники: Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию

ТАСС

Китайский производитель смартфонов Honor с лета 2022 года не возобновлял прямые поставки своих гаджетов в Россию, товар поступает в страну по схеме параллельного импорта. Об этом ТАСС сообщил источник на российском рынке.

Поставки китайских смартфонов Honor в Россию опровергли
Фото: N.Z.Photography/ Shutterstock/ FotodomN.Z.Photography/ Shutterstock/ Fotodom

Ранее "Известия" написали о том, что Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы. Компании ищут специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.

"Honor не возобновлял прямые поставки смартфонов в Россию с лета 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что компания развивается на рынках СНГ, не уточнив конкретные страны. Смартфоны бренда в Россию по-прежнему поступают по параллельному импорту.

Еще один источник на рынке подтвердил ТАСС, что прямые поставки смартфонов Honor в Россию не возобновлялись.

Поставки смартфонов в мире рекордно обвалились

Летом 2022 года Honor прекратил поставки устройств в Россию - последние поставки российские ретейлеры получали в марте - апреле 2022 года. Тогда об этом ТАСС рассказали источники на рынке смартфонов. Доля Honor на российском рынке смартфонов во II квартале 2022 года составила 4,2% в штучном выражении и 5% в денежном.

Наука и техника,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители