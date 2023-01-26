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1 час назад

Поставки смартфонов в мире рекордно обвалились

Lenta.ru

В 2022 году поставки смартфонов в мире обвалились до самого низкого уровня за последние 10 лет — общий объем сократился на 11,3 процента в годовом выражении, до 1,21 миллиарда штук. О рекордном падении глобального экспорта данных устройств сообщает ТАСС со ссылкой на данные международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Больше всего гаджетов в прошлом году отгрузила компания Samsung — 260,9 миллиона штук. Компания заняла 21,6-процентную долю на мировом рынке. На втором и третьем местах с долями в 18,8 и 12,7 процента оказались бренды Apple и Xiaomi. Компании поставили на рынок 226,4 миллиона и 153,1 миллиона смартфонов соответственно.

Эксперты связывают тенденцию с сокращением потребительского спроса, ускоряющимся ростом цен и неопределенностью в глобальной экономике. Судя по данным компании, в 2021 году общий объем поставок превышал 1,35 миллиарда штук.

Негативная динамика была зафиксирована и в четвертом квартале года. В данный период показатель снизился на 18,3 процента в годовом выражении, до 300,3 миллиона смартфонов. По данным Canalys, поставки сократились на 17 процентов в годовом выражении. Лидером сегмента оказалась Apple, следом за ней расположились Samsung и Xiaomi.

Наука и техника,Видео,Apple,
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