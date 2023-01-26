Ученые нашли удобрение, которое делает цветы больше

"После наших экспериментов мы обнаружили, что у некоторых видов полевых цветов выросли более крупные листья, если они росли на удобренной территории. В некоторые годы из-за уложенной в землю туши лосося у определенных видов вырастали более крупные цветы или производилось больше семян", — рассказала Эллисон Деннерт, автор работы.

Кроме того, туши лосося смешивали с водорослью Ascophyllum nodosum и добавлялись в почку, где росли лапчатка, тысячелистник, астра Дугласа и кастиллея. Удобренные участки сравнивали с обычными, где состав почвы соответствовал полевому. Сравнение двух групп показало, что добавление туш лосося привело к увеличению листьев, особенно у тысячелистника и кастиллеи, а также к большему завязыванию семян у тысячелистника на третий год. Эта работа была проведена с целью выяснить, как влияют друг на друга несвязанные экосистемы при взаимодействии.