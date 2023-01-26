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1 час назад

Ученые заметили, что удобрение из лососей делает цветы больше

Газета.Ru

Питательные вещества из туш лосося могут быть полезным удобрением и способны увеличить размер цветов. Об этом сообщает Университет Саймона Фрейзера.

Ученые нашли удобрение, которое делает цветы больше
Фото: Allison Dennert/Simon Fraser UniversityAllison Dennert/Simon Fraser University

В ходе трехлетнего полевого исследования специалисты удобряли тушами лососей землю в устье небольшой реки в Британской Колумбии. В выбранном районе есть большой луг с травами и полевыми цветами.

"После наших экспериментов мы обнаружили, что у некоторых видов полевых цветов выросли более крупные листья, если они росли на удобренной территории. В некоторые годы из-за уложенной в землю туши лосося у определенных видов вырастали более крупные цветы или производилось больше семян", — рассказала Эллисон Деннерт, автор работы.

Помимо туш лосося, эксперименты были проведены с дрейфующими морскими водорослями, которые при добавлении в почву обеспечивают другой набор питательных веществ.

Кроме того, туши лосося смешивали с водорослью Ascophyllum nodosum и добавлялись в почку, где росли лапчатка, тысячелистник, астра Дугласа и кастиллея. Удобренные участки сравнивали с обычными, где состав почвы соответствовал полевому. Сравнение двух групп показало, что добавление туш лосося привело к увеличению листьев, особенно у тысячелистника и кастиллеи, а также к большему завязыванию семян у тысячелистника на третий год. Эта работа была проведена с целью выяснить, как влияют друг на друга несвязанные экосистемы при взаимодействии.

Наука и техника,Саймон Фрейзер,
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