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52 минуты назад

Исходный код «Яндекса» попал в Сеть

News.ru

В открытый доступ попали фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса», который представляет собой инструмент для хранения программного кода и работы с ним, сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса». Там уточнили, что компания проводит внутреннее расследование, угрозы утечки данных пользователей нет.

Исходный код «Яндекса» попал в Сеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. <...> Мы проводим внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы, — заявили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Источник, близкий к «Яндексу», сообщил, что фрагменты кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.

Ранее компания «1С» обнаружила утечку данных пользователей портала с электронными учебными материалами для учителей и школьников «1С:Урок». Как рассказал представитель компании Алексей Харитонов, в открытый доступ попали ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов, пароли и прочие критически важные данные в открытый доступ не попали.

Наука и техника,Алексей Харитонов,Яндекс,
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