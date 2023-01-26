Исходный код «Яндекса» попал в Сеть

В открытый доступ попали фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса», который представляет собой инструмент для хранения программного кода и работы с ним, сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса». Там уточнили, что компания проводит внутреннее расследование, угрозы утечки данных пользователей нет.

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Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. <...> Мы проводим внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы, — заявили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Источник, близкий к «Яндексу», сообщил, что фрагменты кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.