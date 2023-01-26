Биолог объянил появление грачей в Петербурге в январе

Кандидат биологических наук Павел Глазков пояснил, почему грачи появились в Северной столице так рано в этом году.

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Эксперт отметил, что ранее грачи возвращались в начале марта, а в 2021 году они прилетели уже 28 февраля.

В этом году жители города заметили грачей в конце января. Эксперт пояснил, что эти птицы, которые привлекли внимание жителей, не перелетные. Они живут на территории города постоянно и на юга не улетают.

В холодное время года такие грачи питаются отходами на помойках, иногда позволяют людям их подкармливать, однако близко к человеку никогда не приближаются, сообщает издание «Невские новости».

Некоторые утки предпочитают оставаться зимовать в Москве. О миграции пернатых рассказал основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин. По его словам, птицы остаются в российской столице из-за теплой зимы, передает ФАН.